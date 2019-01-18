Karayolunda Ters Yönde Giden At Arabası Paniği
42 dakika önce
Bursa'nın İznik ilçesinde karayolunda sürücüsüz ters yönde ilerleyen at arabası trafiği tehlikeye soktu.
Bursa
'nın İznik
ilçesinde karayolunda sürücüsüz ters yönde ilerleyen at arabası trafiği tehlikeye soktu. Yaşanan panik üzerine harekete geçen trafik polisleri ve zabıta ekipleri, sürücüsü olmayan atlı arabayı ağaca bağladı.
Edinilen bilgiye göre, İznik- Yenişehir
karayolunda sürücüsü olmadan ters yönde ilerleyen atlı arabayı gören otomobil sürücüleri, durumu polise ihbar etti. Trafik ve zabıta ekipleri, atlı arabayı durdurabilmek için uzun süre çaba sarf etti. Sahipsiz atlı arabaya binen zabıta ekipleri, atı karayolundan çıkararak güvenli bir bölgeye alıp bağladı. Zabıta
, at sahibini bulmak için çalışma başlattı. - BURSA
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:02 Kaynak: İHA
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