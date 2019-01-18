Son Dakika Haberleri: Karayolunda Ters Yönde Giden At Arabası Paniği

Karayolunda Ters Yönde Giden At Arabası Paniği

42 dakika önce

Bursa'nın İznik ilçesinde karayolunda sürücüsüz ters yönde ilerleyen at arabası trafiği tehlikeye soktu.

Karayolunda Ters Yönde Giden At Arabası Paniği, System.String[]
Bursa'nın İznik ilçesinde karayolunda sürücüsüz ters yönde ilerleyen at arabası trafiği tehlikeye soktu. Yaşanan panik üzerine harekete geçen trafik polisleri ve zabıta ekipleri, sürücüsü olmayan atlı arabayı ağaca bağladı.

Edinilen bilgiye göre, İznik- Yenişehir karayolunda sürücüsü olmadan ters yönde ilerleyen atlı arabayı gören otomobil sürücüleri, durumu polise ihbar etti. Trafik ve zabıta ekipleri, atlı arabayı durdurabilmek için uzun süre çaba sarf etti. Sahipsiz atlı arabaya binen zabıta ekipleri, atı karayolundan çıkararak güvenli bir bölgeye alıp bağladı. Zabıta, at sahibini bulmak için çalışma başlattı. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:02 Kaynak: İHA

Yenişehir, Bursa, Zabıta, İznik, 3. Sayfa
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