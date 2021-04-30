Ters yönde seyreden motosiklet, otomobille çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Manisa'nın Kula ilçesinde ters yönde giden motosikletin, otomobille çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İzmir- Uşak kara yolu Alpaslan Türkeş Kavşağı'nda ters yönde seyreden İbrahim Çakmak'ın (17) kullandığı 45 ACY 157 plakalı motosiklet, bir akaryakıt istasyonundan ana yola çıkan E.A. (45) idaresindeki 35 AL 4557 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Çakmak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü Çakmak, Kula Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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