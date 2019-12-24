Karayolunda yaban keçileri görüntülendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karayolunda yaban keçileri görüntülendi - Son Dakika

Karayolunda yaban keçileri görüntülendi

6 saat önce

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde nesli tükenme tehlikesi olduğu için koruma altında bulunan yaban keçileri, yiyecek bulmak için indikleri karayolunda görüntülendi.

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GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde nesli tükenme tehlikesi olduğu için koruma altında bulunan yaban keçileri, yiyecek bulmak için indikleri karayolunda görüntülendi.

Şebinkarahisar ilçesinde yağan kar nedeniyle yiyecek bulamayan yaban keçileri, yavrularıyla karayoluna indi. Koruma altındaki yaban keçileri, buzlanma nedeniyle yollara serpilen tuzdan yerken, karayolundaki yolculukları da objektiflere yansıdı.


- Şebinkarahisar
Şebinkarahisar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 03:25 Kaynak: DHA
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