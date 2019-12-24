Karayolunda yaban keçileri görüntülendi - Son Dakika

GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde nesli tükenme tehlikesi olduğu için koruma altında bulunan yaban keçileri, yiyecek bulmak için indikleri karayolunda görüntülendi.
GİRESUN'un Şebinkarahisar ilçesinde nesli tükenme tehlikesi olduğu için koruma altında bulunan yaban keçileri, yiyecek bulmak için indikleri karayolunda görüntülendi.
Şebinkarahisar ilçesinde yağan kar nedeniyle yiyecek bulamayan yaban keçileri, yavrularıyla karayoluna indi. Koruma altındaki yaban keçileri, buzlanma nedeniyle yollara serpilen tuzdan yerken, karayolundaki yolculukları da objektiflere yansıdı.
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24.12.2019 22:08:05. #1.11#
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