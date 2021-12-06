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Karayolunda yakıtı biten araca ölümüne destek görüntüleri cezasız kalmadı - Son Dakika

Karayolunda yakıtı biten araca ölümüne destek görüntüleri cezasız kalmadı

06.12.2021 08:42

Antalya'da iki gencin karayolunda yakıtı biten bir aracı başka bir aracın kaputuna oturarak ayaklarıyla ittiği görüntüler cezasız kalmadı.

Antalya'da iki gencin karayolunda yakıtı biten bir aracı başka bir aracın kaputuna oturarak ayaklarıyla ittiği görüntüler cezasız kalmadı. Her iki araç sürücüsü ve aracı ayaklarıyla itenlere toplamda 7 bin 543 TL ceza tatbik edildi.

Olay, önceki gece saatlerinde Serik- Gebiz yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 31 SP 434 plakalı otomobil sürücüsü G.Y.(19) ile 07 N 5748 plakalı otomobil sürücüsü M.B. (23) yakıtı biten araç için uyguladıkları akılalmaz planı sosyal medyada paylaşıldı. Yakıtı biten otomobilin sürücüsü genç, olay yerine arkadaşlarını çağırıp yardım istedi. Kısa süre sonra gelen gençler, aracı ittirerek götürme kararı aldı. Başka bir aracın kaputuna oturan iki genç, ayakları ile önlerinde bulunan aracı ittirdi.

Gençlerin süratli şekilde gittikleri ve adeta ölüme davetiye çıkardığı görüldü. Tehlikeye aldırmayan gençler, o anları bir de telefon ile kayda aldılar. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından harekete geçen Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Trafik Güvenliği ve Düzeni ile İlgili Kural Yasak Zorunluluk veya Yükümlülüklere Uymamak suçundan her iki araç sürücüsü ve araç üzerindeki gençlere toplam 7 bin 543 TL ceza uyguladı.

(Mehmet Demirci/ İHA)

Karayolunda yakıtı biten araca ölümüne destek görüntüleri cezasız kalmadı
Karayolunda yakıtı biten araca ölümüne destek görüntüleri cezasız kalmadı
Karayolunda yakıtı biten araca ölümüne destek görüntüleri cezasız kalmadı

Türk Lirası, Otomobil, Antalya, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Karayolunda yakıtı biten araca ölümüne destek görüntüleri cezasız kalmadı - Son Dakika


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