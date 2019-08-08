Karayolunda yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı
2 saat önce
Konya'da karayolu üzerinde yaralı olarak bulunan şahin tedavi altına alındı.
Konya Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:41 Kaynak: İHA
'da karayolu üzerinde yaralı olarak bulunan şahin tedavi altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar
8. Bölge Müdürlüğü görevlileri, Akören
Karayolu üzerinde uçamadığı görülen bir şahin olduğunun haber verilmesi üzerine adrese gitti. Milli parklar görevlileri, yaralı olduğu tespit edilen şahini Karatay Hayvanat Bahçesi
Veteriner Hekimliğine teslim etti. Yaralı şahinin tedavisinin tamamlanması sonrasında tekrar doğal yaşam alanına salınacağı belirtildi. - KONYA
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