Karayolunda yürüyen yayaya tır çarptı: 1 ölü - Son Dakika

Türkiye'nin en büyük dolandırıcılık şebekesi çökertildi! Üyeleri arasında kimler yok ki

Kaza, saat 22.00 sıralarında Malkara- Keşan D110 karayolu üzeri Izgar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Karayolunda yaya olarak gezen kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre A.S. idaresindeki tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

Malkara Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İncelemenin ardından erkek olduğu tespit edilen şahsın üzerinden kimlik kartı çıkmadı. Ceset incelemenin ardından kimliğinin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, tır sürücüsü A.S. gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.