Karayolunda yürüyen yayaya tır çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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Karayolunda yürüyen yayaya tır çarptı: 1 ölü

08.04.2022 08:55

Feci kaza Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaşandı. Malkara karayolunda gece saatlerinde yaya olarak yürüyen bir kişi, yoldan geçen tırın altında kaldı. Kimliği tespit edilemeyen kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Malkara- Keşan D110 karayolu üzeri Izgar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Karayolunda yaya olarak gezen kimliği belirsiz kişi, iddiaya göre A.S. idaresindeki tırın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Tekirdağ'da karayolunda yürüyen yayaya tır çarptı, şahıs hayatını kaybetti

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA AÇILDI

Malkara Cumhuriyet Savcısı ve Jandarma Olay Yeri İncelemenin ardından erkek olduğu tespit edilen şahsın üzerinden kimlik kartı çıkmadı. Ceset incelemenin ardından kimliğinin belirlenmesi için Tekirdağ Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, tır sürücüsü A.S. gözaltına alındı. Olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
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İşe geç kalma endişesi talihsiz kazayla sonuçlandı: 1 yaralı İşe geç kalma endişesi talihsiz kazayla sonuçlandı: 1 yaralı Yunan plakalı tır önce kaza yaptı sonra cayır cayır yandı Yunan plakalı tır önce kaza yaptı sonra cayır cayır yandı

Tekirdağ, Keşan, Kaza, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karayolunda yürüyen yayaya tır çarptı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karayolunda yürüyen yayaya tır çarptı: 1 ölü - Son Dakika
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