Karayolundaki dev kayaların kaldırılması için çalışma bekleniyor - Son Dakika

Karayolundaki dev kayaların kaldırılması için çalışma bekleniyor

ZONGULDAK Zonguldak'ta geçen Ocak ayında heyelanın meydana geldiği karayolu halen ulaşıma açılmadı. Trafik ise geliş güzergahından çift yönlü olarak devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak- İstanbul karayolu 12. kilometresinde geçen Ocak ayında kar yağışıyla birlikte heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan devasa kayalar karayoluna indi. Heyelan sırasında yolu kullanan bir kamyonda maddi hasar meydana gelirken araç sürücüsü yaralandı.

Heyelanın ardından bölgede karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Çelik halatları kopararak karayoluna inen devasa kayalar yolu ulaşıma kapattı. Trafik ise Kozlu istikametine çift yönlü olarak sağlanıyor.

Karayolunu ulaşıma kapatan kayaların kaldırılması ve heyelan riskinin sonlandırılmasının ardından yolun tekrar trafiğe açılması bekleniyor. Öte yandan bölgede halen yamaçtan kopan taş parçalarının karayoluna indiği görüldü.