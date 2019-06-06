Son Dakika Haberleri: Karayolundaki eşek sürücülere zor anlar yaşattı
Son Dakika Güncel Haber

Karayolundaki eşek sürücülere zor anlar yaşattı

48 dakika önce

Afyonkarahisar-Kütahya karayolunun 30'uncu kilometresinde otoyol üzerinde başıboş gezen eşek görenleri hayrete düşürdü.

Karayolundaki eşek sürücülere zor anlar yaşattı, System.String[]
Afyonkarahisar- Kütahya karayolunun 30'uncu kilometresinde otoyol üzerinde başıboş gezen eşek görenleri hayrete düşürdü. Akan trafiğin ortasında kalan eşek sürücülere zor anlar yaşattı.

Bayram yoğunluğunun yaşandığı otoyollarda hızla akan trafiğin ortasında sıra dışı bir olay yaşandı. Öğle saatlerinde Afyonkarahisar-Kütahya karayolunun 30'uncu kilometresinde otoyolda başıboş gezen eşek sürücülere zor anlar yaşattı. Bir süre akan trafiğin ortasında kalan eşek panik halinde yolun karşı tarafına geçmeye çalıştı. Nereden ve nasıl yola çıktığı bilinmeyen hayvan, trafikte seyreden sürücüler için de tehlike oluşturdu. Eşeğin zarar görmesinden ve trafik kazasına yol açmasından endişe duyan araç sürücüleri durumu yetkililere bildirdi.

Yaklaşık 15 dakika boyunca karayolundan çıkmaya çalışan eşek, yetkililer olay yerine gelmeden ormanlık alana geçerek hızla gözden kayboldu. - AFYONKARAHİSAR
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:31 Kaynak: İHA
TEM Otoyolu, Afyon, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kore Gazisi Kanat, bayram ziyaretinde helallik istedikten sonra hayatını kaybetti Fatih Terim'den şampiyonluk vurgulu bayram mesajı Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şeker bayramı diye bir bayram yok Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 12:19:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karayolundaki eşek sürücülere zor anlar yaşattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]