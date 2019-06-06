Karayolundaki eşek sürücülere zor anlar yaşattı
1 saat önce
Karayolundaki eşek sürücülere zor anlar yaşattıAFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar-Kütahya karayolunun 30'uncu kilometresinde otoyol üzerinde başıboş gezen eşek görenleri hayrete düşürdü.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:38 Kaynak: İHA
Karayolundaki eşek sürücülere zor anlar yaşattı
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar- Kütahya
karayolunun 30'uncu kilometresinde otoyol
üzerinde başıboş gezen eşek görenleri hayrete düşürdü. Akan trafiğin ortasında kalan eşek sürücülere zor anlar yaşattı.
Bayram yoğunluğunun yaşandığı otoyollarda hızla akan trafiğin ortasında sıra dışı bir olay yaşandı. Öğle saatlerinde Afyonkarahisar-Kütahya karayolunun 30'uncu kilometresinde otoyolda başıboş olarak gezen eşek sürücülere zor anlar yaşattı. Bir süre akan trafiğin ortasında kalan eşek panik halinde yolun karşı tarafına geçmeye çalıştı. Nereden ve nasıl yola çıktığı bilinmeyen hayvan, trafikte seyreden sürücüler için de tehlike oluşturdu. Eşeğin zarar görmesinden ve trafik kazasına yol açmasından endişe duyan araç sürücüleri durumu yetkililere bildirdi.
Öte yandan yaklaşık 15 dakika karayolundan çıkmaya çalışan eşek, yetkililer olay yerine gelmeden ormanlık alana geçerek hızla gözden kayboldu.
Sepetli motosikletle TEM'de tehlikeli yolculuk!
Seda Sayan, verdiği cesur pozla genç kızlara taş çıkarttı
Kadın doktor tecavüzden saldırganının dilini kopararak kurtuldu
Ölüm tatil için geldiği Antalya'da, kumsalda yakaladı