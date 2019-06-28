Son Dakika Haberleri: Karayolundaki inekler trafiği tehlikeye düşürdü
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Karayolundaki inekler trafiği tehlikeye düşürdü

2 saat önce

SAMSUN'da, Karadeniz Sahil Yolu'na çıkan başıboş inek sürüsü, trafiği tehlikeye düşürdü.

Karayolundaki inekler trafiği tehlikeye düşürdü, System.String[]
SAMSUN'da, Karadeniz Sahil Yolu'na çıkan başıboş inek sürüsü, trafiği tehlikeye düşürdü. Samsun'da, Karadeniz Sahil Yolu'na çıkan inek sürüsü karayolunda araçların arasında ilerledi. Çarşamba ve Terme ilçe sınırında karayolunda ilerleyen sürü, trafiği tehlikeye düşürürken, bir süre sonra yoldan çıktı ve trafik normale döndü. 

FOTOGRAFLI


- Samsun
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:06 Kaynak: DHA
Karadeniz Sahil Yolu, Samsun, Güncel
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