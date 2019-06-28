Karayolundaki inekler trafiği tehlikeye düşürdü
2 saat önce
SAMSUN'da, Karadeniz Sahil Yolu'na çıkan başıboş inek sürüsü, trafiği tehlikeye düşürdü.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:06 Kaynak: DHA
SAMSUN'da, Karadeniz Sahil Yolu
'na çıkan başıboş inek sürüsü, trafiği tehlikeye düşürdü. Samsun
'da, Karadeniz Sahil Yolu
'na çıkan inek sürüsü karayolunda araçların arasında ilerledi. Çarşamba ve Terme
ilçe sınırında karayolunda ilerleyen sürü, trafiği tehlikeye düşürürken, bir süre sonra yoldan çıktı ve trafik normale döndü.
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