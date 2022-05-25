Karayolundaki korkulukları çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Karayolundaki korkulukları çalan hırsız yakalandı

25.05.2022 00:58
Karayolundaki korkulukları çalan hırsız yakalandı

Aksaray'da karayollarında bulunan korkuluk demirlerini keserek çalan hırsız jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Aksaray'da karayollarında bulunan korkuluk demirlerini keserek çalan hırsız jandarmanın operasyonuyla suçüstü yakalandı.

Olay, Aksaray'ın Ortaköy ilçesi Seksenuşağı köyü bölgesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir şahsın karayollarında bulunan demir korkulukları kestiği ihbarını alan Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Kısa sürede bölgeye intikal eden jandarma ekipleri bir şahsı spiralle demirleri keserken suçüstü yakaladı. Yakalanan Ramazan S. (37) isimli şahıs gözaltına alınırken, olay yerinde 7 adet çubuk demir ve 1 adet spiral makinesi ele geçirildi. Şahsın evinde yapılan aramada ise ait yaklaşık 700 kilogram ağırlığında demir elektrik direği parçaları ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs sorgulanmak üzere Ortaköy İlçe Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

YORUMLAR
500
Katil zanlısı tek tek anlattı! 40 bin liralık borç için arkadaşını katledip foseptik çukuruna gömdü Katil zanlısı tek tek anlattı! 40 bin liralık borç için arkadaşını katledip foseptik çukuruna gömdü Aksaray'da husumetlisini öldürüp toprağa gömen zanlı tutuklandı Aksaray'da husumetlisini öldürüp toprağa gömen zanlı tutuklandı
Kaynak: İHA

Jandarma, Ortaköy, Aksaray, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karayolundaki korkulukları çalan hırsız yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
01:06 MetroPOLL Araştırma'nın son anketinden çarpıcı sonuç! İlk defa oy kullanacak gençler CHP'yi tercih etti
00:39 Ensar Vakfı'ndan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "ABD'ye para transferi" iddiasına cevap: FETÖ kumpaslarını andırıyor
00:38 Bursa'da bir adam bankta tartıştığı arkadaşını öldürüp aynı silahla canına kıydı!
23:53 Yürek parçalayan ayrıntı! Pençe-Kilit Operasyonu şehidi son paylaşımıyla duygulandırdı
23:45 ABD'de bir ilkokula saldırı düzenlendi! 14'ü çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi
23:20 Krom madeninde göçük! 1 işçi mahsur kaldı
23:18 İYİ Parti Nevşehir İl Başkanı Ömer Ay, eski belediye başkanını hedef alan açıklamalar yaptı: Adeta hanım koleksiyonu yapıyor
22:49 AK Partili Hamza Dağ'dan, Kılıçdaroğlu'nun paylaştığı videoya tepki geldi: Kendisine verilen görevi yerine getirdi
22:36 Saat 22.00'de açıklayacağım demişti! Kılıçdaroğlu: Ensar ve TÜRGEV, ABD'ye 1 milyar lira transfer etti
22:05 Erdoğan'ı kızdıracak açıklama: İsveç ve Finlandiya, NATO toplantısına katılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 01:18:50. #1.11#
SON DAKİKA: Karayolundaki korkulukları çalan hırsız yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement