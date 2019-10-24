Son Dakika Haberleri: Karayolundaki motosikletli "örümcek adam" görenleri şaşırttı
Son Dakika Güncel Karayolundaki motosikletli 'örümcek adam' görenleri şaşırttı

Karayolundaki motosikletli "örümcek adam" görenleri şaşırttı

43 dakika önce

Antalya'da örümcek adam kıyafetiyle motosiklet kullanan sürücü, görenleri şaşırttı.

Antalya'da örümcek adam kıyafetiyle motosiklet kullanan sürücü, görenleri şaşırttı. "Örümcek adamı" diğer sürücüler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Antalya'nın Serik ilçesinde D-400 karayolunda seyir halinde bulunan bir motosiklet sürücüsünün örümcek adam kostümü görenlerin hem ilgisini çekti hem de gülümsetti. Diğer sürücüler motosiklet üzerindeki "örümcek adamı" cep telefonuyla kaydetti. Sürücünün Örümcek Adam filmindeki karakteri canlandırarak eliyle ağ atması ve motoru ayakta kullanması görüntülere yansıdı. Görenleri şaşkına çeviren sürücü Antalya istikametine doğru gitti.

(İHA)

Karayolundaki motosikletli örümcek adam görenleri şaşırttı

Örümcek Adam, Antalya, serik, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 06:20 Kaynak: İHA
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"Örümcek Adam" kıyafetiyle motosiklet kullanan sürücü görenleri gülümsetti
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