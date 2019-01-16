Karayolunu Durağa Çevirdiler Canlarını Hiçe Saydılar

İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu yollardan biri olan E-5 Karayolu üzerinde minibüs ve taksilerin indirdiği yolcular, istedikleri yere ulaşabilmek için adeta ölümle dans ediyor.

İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu yollardan biri olan E-5 Karayolu üzerinde minibüs ve taksilerin indirdiği yolcular, istedikleri yere ulaşabilmek için adeta ölümle dans ediyor.



E-5 otoyolu Kartal Mevkii'nde kameralara takılan görüntü vatandaşları pes dedirtti. Trafiği bahane ederek karayolunun ortasında yolcularını indiren minibüs ve taksi sürücülerine bir de diğer araç sürücüleri de eklenince karayolu adeta durağa döndü. Sürücüler E-5 karayolunun adeta ortasında bıraktıkları yolcuların hayatını, yoğun trafikteki araçların arasında tehlikeye atıyor.



Vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Yüksek atlama yapar gibi bariyerlerin üzerinden atlayıp trafikteki araçların arasından geçmek zorunda kaldıklarını anlatan vatandaşlar, hayatlarının hiçe sayılmasına tepki gösterdi. Sürücüleri uyardıklarını belirten yolcular, yan yoldaki trafik nedeniyle sürücülerin buraya girmek istemediklerini ve kendilerini E-5 üzerinde inmek zorunda bıraktıklarını söyledi. - İSTANBUL

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