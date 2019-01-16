Karayolunu Durağa Çevirdiler Canlarını Hiçe Saydılar
21 dakika önce
Karayolunu durağa çevirdiler canlarını hiçe saydılar E-5'in ortasında indi - bindi trafiğiİSTANBUL - İstanbul'da trafiğin en yoğun olduğu yollardan biri olan E-5 Karayolu üzerinde minibüs ve taksilerin indirdiği yolcular, istedikleri yere ulaşabilmek için adeta ölümle dans ediyor.
Karayolunu durağa çevirdiler canlarını hiçe saydılar
E-5'in ortasında indi - bindi trafiği
İSTANBUL - İstanbul
'da trafiğin en yoğun olduğu yollardan biri olan E-5 Karayolu üzerinde minibüs ve taksilerin indirdiği yolcular, istedikleri yere ulaşabilmek için adeta ölümle dans ediyor.
E-5 otoyolu Kartal
Mevkii'nde kameralara takılan görüntü vatandaşları pes dedirtti. Trafiği bahane ederek karayolunun ortasında yolcularını indiren minibüs ve taksi sürücülerine bir de diğer araç sürücüleri de eklenince karayolu adeta durağa döndü. Sürücüler E-5 karayolunun adeta ortasında bıraktıkları yolcuların hayatını, yoğun trafikteki araçların arasına atıyor.
Vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi. Yüksek atlama yapar gibi bariyerlerin üzerinden atlayıp trafikteki araçların arasından geçmek zorunda kaldıklarını anlatan vatandaşlar, hayatlarının hiçe sayılmasına tepki gösterdi. Sürücüleri uyardıklarını belirten yolcular, yan yoldaki trafik nedeniyle sürücülerin buraya girmek istemediklerini ve kendilerini E-5 üzerinde inmek zorunda bıraktıklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:01 Kaynak: İHA
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