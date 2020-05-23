Karayolunun altından geçen sıcak su kaynağı asfaltı deldi - Son Dakika

DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde, karayolunun altından geçen sıcak su kaynağı, asfaltı delip gün yüzüne çıktı. Yolun ortasında 3 noktada kaynar halde çıkan ve sıcaklığı 70 derece olarak ölçülen su, şaşkınlık yarattı.

Sarayköy ilçesinin termal su kaynaklarının bulunduğu Tekke Mahallesi'nde eşine az rastlanan bir doğa olayı yaşandı. Jeotermal enerji üretiminin de yapıldığı bölgede yerin altından geçen sıcak su, mahallede bulunan karayolundaki asfaltı deldi. Yolun orta kısmında ve farklı noktalarda kaynar halde gün yüzüne çıkan sıcak suyun ısısı, 70 derece olarak ölçüldü. Mahallede termal otel işleten Mustafa Şen, bölgede çıkan sıcak suların termal turizmde ve jeotermal enerjide kullanıldığını ve zengin sıcak su rezervlerinin bulunduğunu belirtti. İlçede yaşanan küçük depremler nedeniyle sıcak su kaynaklarının yer değiştirebildiğini kaydeden Şen, "Karayolumuzda bu yer değişimi sebebiyle asfaltın altından sıcak su çıkıyor. Ege bölgesinde küçük çaplı çok depremler oluyor. Yaklaşık 4 aydır sıcak su, yolun ortasından çıkıyor. Bizim alışık olduğumuz ve bizde tedirginlik yaratmayan bir durum bu. Önceden çıkan su miktarı daha fazlaydı. Asfaltı delen su kaynağının başka depremde, farklı bir noktaya geçeceğini düşünüyorum" dedi.

'BU BÖLGEDE AKTİF FAYLAR VAR'

Konuya ilişkin açıklama yapan Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Halil Kumsar ise Sarayköy ilçesinin çok zengin jeotermal kaynaklara sahip bir bölge olduğunu belirtti. Prof. Dr. Kumsar, "Büyük Menderes Havzası, Sarayköy'ün bulunduğu alandan başlar, Nazilli 'ye kadar gider. Burası Türkiye 'nin en zengin jeotermal rezervlere sahip bölgesidir. Bu bölgede aktif faylar var. Zaman zaman bu faylar büyük depremler üretir. Burası dünyada hızlı açılan bir havza olma özelliğine sahiptir. Havzada bu şekilde diri fayların sıralı olması nedeniyle, jeotermal sular bu bölgede yoğundur. Isı olarak 215 dereceye varan rezervuar sıcaklıkları vardır" diye konuştu.

'REZERVUARDAKİ DOĞAL DENGE BUZULMUŞ DURUMDA'

Sarayköy ilçesinin de içinde bulunduğu Büyük Menderes Havzası'nda çok sayıda jeotermal enerji santrali bulunduğunu ifade eden Prof. Dr. Kumsar, "Bu santrallerin çalışabilmesi için bölgede çok sayıda sondaj yer alıyor. Sondajların verimliliğinin artması için rezervuarın dengede tutulması lazım. Dolayısıyla çıkarılan her suyun soğutulduktan sonra su kaynağına tekrar geri pompalanması gerekiyor. Bu işlemden dolayı rezervuardaki doğal denge şu an buzulmuş durumda. Reenjeksiyon çalışmaları hatta bir santralde bakım için sondajların durması bile oradaki sıcak su çıkışlarının zaman zaman yer değiştirmesine neden olur. Farklı noktalarda farklı sıcaklıklarda çıkışlar yapabilir. Bölgede daha önce termal su çıkışı olmayan yerde bile, zamanla çamur ve sıcaklığı 82 dereceye varan sıcak su çıkışlarının yaşandığını tespit ettik" dedi.