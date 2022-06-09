Karayolunun kenarında oluşan esrarengiz çukur kapatıldı - Son Dakika
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Karayolunun kenarında oluşan esrarengiz çukur kapatıldı

09.06.2022 13:15
Karayolunun kenarında oluşan esrarengiz çukur kapatıldı

Eskişehir'de karayolunun kenarında oluşan yaklaşık 2 buçuk metre derinliğindeki dev çukur kapatıldı.

Eskişehir'de karayolunun kenarında oluşan yaklaşık 2 buçuk metre derinliğindeki dev çukur kapatıldı.

Eskişehir Bursa kara yolunun kenarında ortaya çıkan ve yaklaşık 2 buçuk metre derinliğe sahip olan dev çukur, yolu kullanmak zorunda kalan sürücüleri tedirgin etmişti. Henüz belirlenemeyen nedenle oluşan çukur için ihbar üzerine olay yerine gelen Karayolu ekipleri, gerekli güvenlik önlemlerini almıştı. Ardından da ekipler, çukurun kapatılması amacıyla çalışma başlattı. Dikkatli uğraşlar sonucunda çukur kapatılırken, karayolu ise asfalt yardımıyla eski haline döndürüldü. Çevrede bulunan vatandaşlar ise herhangi bir kaza yaşanmadan çukurun kapatıldığı için mutlu olduklarını dile getirdiler. - ESKİŞEHİR

Karayolunun kenarında oluşan esrarengiz çukur kapatıldı
Karayolunun kenarında oluşan esrarengiz çukur kapatıldı
Karayolunun kenarında oluşan esrarengiz çukur kapatıldı

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Kaynak: İHA

Eskişehir, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Karayolunun kenarında oluşan esrarengiz çukur kapatıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Karayolunun kenarında oluşan esrarengiz çukur kapatıldı - Son Dakika
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