Karbasan'da papatya geçim kaynağı - Son Dakika

Kütahya'nın Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde papatyalar köylülerin gelir kaynağı haline geldi.

Karbasan köylüleri bahar aylarında tarla ve yol kenarlarından toplayıp kuruttukları papatyaları alıcılara kilosunu 40 TL'den satıyorlar.

Papatya toplayıcısı Ali Gökkaya, bu yıl yağışların zamanında olmaması yüzünden yörede papatya üretiminin düşük olduğunu söyledi.

Gökkaya," Papatya yetişme döneminde köylülerin gelir kaynağı haline geldi. Aracımla çevre köylere papatya toplamaya gidiyorum. Papatyaların toplanmasında, demir tarakla kafa kısımlarının saplarından ayrılmasında ve kurutulmasında kadınlarımız bizlere yardımcı oluyor. Bez üzerine serip güneşte kuruttuğumuz papatyaları İstanbul ve İzmir'den köyümüze gelen alıcılara kilosunu 40 liradan satarak aile ekonomimize katkıda bulunuyoruz. Papatyanın uykusuzluk, ateş, ağrı, kramp, gaz gibi şikayetlere karşı etkili olduğu, aynı zamanda mide ağrılarına, sindirime, boğaz ağrısına ve ağız içinde çıkan aft gibi yaralara iyi geldiği bilinmektedir" dedi. - KÜTAHYA