Son Dakika Haberleri: Karbasan Köyü, Adaçayı Üretim Merkezi Olacak

Karbasan Köyü, Adaçayı Üretim Merkezi Olacak

2 saat önce

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Özel İdare kaynaklı projelerin tanıtım toplantıları kapsamında Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi çerçevesinde ada çayı yetiştiriciliği konulu çiftçi toplantısı düzenledi.

Karbasan Köyü, Adaçayı Üretim Merkezi Olacak, System.String[]
Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İl Özel İdare kaynaklı projelerin tanıtım toplantıları kapsamında Hisarcık ilçesi Karbasan köyünde Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi çerçevesinde ada çayı yetiştiriciliği konulu çiftçi toplantısı düzenledi.

Toplantıda konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, Özel İdare kaynaklı Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi kapsamında, Karbasan köyünün 23 dekar alanda 115 bin adaçayı fidesi ile destekleneceğini, 2019 yılı İl Özel İdare kaynaklı tıbbi-ıtri bitkilerin geliştirilmesi projesi ile Nisan ayında dikimi yapılacak fidelerle adaçayı alanının 113 dekara ulaşacağını, bu sayede gelir düzeyi yükselen çiftçilerin köyden kente doğru olan göçlerinin azalacağını düşündüklerini ifade etti.

Kurt," Ayrıca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personellerince açılacak olan 72 saat süreli tıbbi-ıtri bitkileri yetiştiriciliği kursu ile çiftçilerimizin yetiştiricilik konusunda daha fazla bilgi sahibi olması sağlanarak, birim alandan daha fazla verim elde edilmesi hedeflenmektedir" dedi.

Toplantıya Kaymakam Furkan Başar, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Kurt, İlçe Tarım ve Orman Müdür Vekili Zafer Şen, Ziraat Odası Başkanı Yusuf Çalışkan, AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, İl Genel Meclis üyeleri Mustafa Şen ve İbrahim Kılıç'ta katıldı. - KÜTAHYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 12:45 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çin'in Ay'a Gönderdiği Pamuk Tohumları Filizlendi Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 10 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Son Dakika! Münbiç'te ABD Askerlerine Bombalı Saldırı: 6 Ölü, 19 Yaralı Sosyal Medyadan Canlı Yayın Yapan Kişi, Takipçilerinin Gözü Önünde Kendini Astı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.1.2019 14:50:56. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karbasan Köyü, Adaçayı Üretim Merkezi Olacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]