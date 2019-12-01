Son Dakika Haberleri: Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1
Son Dakika Spor Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1 - Son Dakika Spor

Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1

6 saat önce

STAT: Yeni BucaHAKEMLER: Yücel Büyük (xx), Mesut Hakalmaz (xx), Kerem Kalkan (xx)Cİ GROUP BUCA: Yunus (xx) – Fuchs (xx), Gökhan Köseoğlu (xx), Ufuk (xx), Ahmet (x) (Dk. 65 Cuma x), Nihat (xx), Bertuğ (xxx), Mustafa Şen (xxx), Gökhan Erdöl (xx), Enes (x) (Dk. 81 Hasan), İsa (xx) (Dk.

Karbel Karaköprü Belediyespor: 1-1, System.String[]

STAT: Yeni Buca

HAKEMLER: Yücel Büyük (xx), Mesut Hakalmaz (xx), Kerem Kalkan (xx)

Cİ GROUP BUCA: Yunus (xx) – Fuchs (xx), Gökhan Köseoğlu (xx), Ufuk (xx), Ahmet (x) (Dk. 65 Cuma x), Nihat (xx), Bertuğ (xxx), Mustafa Şen (xxx), Gökhan Erdöl (xx), Enes (x) (Dk. 81 Hasan), İsa (xx) (Dk. 88 Özcan)

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Erşen (xxx) – Nuh (xx), Ahmet Mümin (xx), Gökdeniz (xxx), Umut (xx), Ramiz (xx), Bilal (xx), Emre Okur (xx) (Dk. 85 Uğur), Emre Aydın (x) (Dk. 71 Ömer x), Ali (x) (Dk. 58 Arif x), Veysel (x)

GOLLER: Dk. 45+1 Bertuğ (Buca), Dk. 75 Gökdeniz (Karaköprü)

SARI KARTLAR: Ahmet, Ufuk, Gökhan Köseoğlu  (Buca), Emre Aydın, Nuh, Bilal (Karaköprü)

TFF 3. Lig 1. Grup'ta son 3 maçından galibiyet çıkaramayan Ci Group Buca, evinde Karbel Karaköprü Belediyespor'la öne geçtiği maçta 1- 1 berabere kalarak çıkışa geçemedi. Sarı-lacivertliler 45+1'de Bertuğ ile öne geçerken, 75. dakikada Gökdeniz skoru belirledi. Bu sonuçla 21 puana yükseldi ancak Play-Off hattının uzağında kaldı. Karaköprü ise puanını 22 yaptı.

5. dakikada sağ kanattan Fuchs'un ortaladığı topa Gökhan Erdöl gelişine vurdu, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

21. dakikada Mustafa Şen'in pasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Bertuğ sert vurdu, kaleci Erşen meşin yuvarlağı son anda çeldi.

45+1. Dakikada Buca golü buldu. Ceza yayı üzerinde şutunu çeken Bertuğ topu filelerle buluşturdu: 1-0.

51. dakikada hızlı gelişen Buca atağında İsa yerden ortaladı, Gökhan Erdöl'ün kayarak vuruşunu Karaköprü kalecisi Erşen son anda ayaklarıyla çıkardı.

62. dakikada Ahmet ceza sahası dışından kaleyi yokladı, top az farkla yandan oyun alanını terk etti.

75. dakikada Karaköprü Belediyespor eşitliği yakaladı. Ceza sahası içinde topla buluşan Gökdeniz'in müsait durumda yaptığı vuruşta fileler havalandı: 1-1


- İzmir
Gökhan Köseoğlu, Karaköprü, Buca, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:32 Kaynak: DHA
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