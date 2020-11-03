Karbel Karaköprü Belediyespor: 6-2

8'inci dakikada Sissoko'nın pasıyla topla buluşan Rashad Muhammed, sağ kanattan ceza sahasına girerken sert vurdu, top ağlara gitti: 1-0.16'ncı dakikada Tolunay'ın sert şutunu kaleci Kayacan kornerle önledi.34'üncü dakikada ceza sahasına yaklaşan Mücahit Albayrak, kaleci Ersel'den dönen topu ağlara gönderdi: 2-0. Golden sonra stadın elektrikleri kesildi. Yaklaşık 7 dakikalık kesintinin ardından maç yeniden başladı.45+4'üncü dakikada Osman Çelik 'in direkten dönen şutunda topla buluşan Rashad Muhammed'in ortasında Hamroun, takımının 3'üncü golünü attı: 3-0.45+8'inci dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Mina'nın şutu ağlarla buluştu: 4-0.İlk yarı ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.47'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Obertan sert vurdu, top ağlara gitti: 5-0.51'inci dakikada konuk ekibin atağında Emre, topu ağlarla buluşturdu: 5-1.54'üncü dakikada Murat Uçar ceza sahası içindeki Obertan'ı gördü. Obertan, kendisinin 2'nci, takımının 6'ncı golümü kaydetti: 6-1.73'üncü dakikada Emre, kaleci Batuhan'ın yanından takımının ve kendisini 2'nci golünü attı: 6-2.

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