Karbel Karaköprü Belediyespor: 6-2 - Son Dakika

Karbel Karaköprü Belediyespor: 6-2

03.11.2020 20:25
Karbel Karaköprü Belediyespor: 6-2, System.String[]

STAT: Kazım KarabekirHAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Sinan Bilen, İsmail Semih İleriBB ERZURUMSPOR: Kayacan (Dk. 60 Batuhan) - Osman, Murat Uçar, Mina (Dk. 46 Teikeu), Petrus (Dk. 46 Obertan), Mücahit Albayrak (Dk.

STAT: Kazım Karabekir

HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Sinan Bilen, İsmail Semih İleri

BB ERZURUMSPOR: Kayacan (Dk. 60 Batuhan) - Osman, Murat Uçar, Mina (Dk. 46 Teikeu), Petrus (Dk. 46 Obertan), Mücahit Albayrak (Dk. 60 Kaan), Gökhan, Hamroun, Sissoko, Rashad Muhammed, SadikuKARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ersel - Nuh, Metehan, Umut, Erdi (Dk. 76 Rauf), Emirhan, Halil, Emre, Hakan, Tolunay (Dk. 68 Taner), TugayGOLLER: Dk. 8 Rashad Muhammed, Dk. 34 Mücahit Albayrak, Dk. 45+4 Hamroun, Dk. 45+8 Mina, Dk. 47 - Dk. 54 Obertan (BB Erzurumspor) - Dk. 51 - Dk. 73 Emre (Karbel Karaköprü Belediyespor)SARI KARTLAR: Nuh (Karbel Karaköprü Belediyespor)

Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 3'üncü Lig ekibi Karabel Karaköprü Belediyespor'u 6-2 yenerek bir üst tura yükseldi.

8'inci dakikada Sissoko'nın pasıyla topla buluşan Rashad Muhammed, sağ kanattan ceza sahasına girerken sert vurdu, top ağlara gitti: 1-0.16'ncı dakikada Tolunay'ın sert şutunu kaleci Kayacan kornerle önledi.34'üncü dakikada ceza sahasına yaklaşan Mücahit Albayrak, kaleci Ersel'den dönen topu ağlara gönderdi: 2-0. Golden sonra stadın elektrikleri kesildi. Yaklaşık 7 dakikalık kesintinin ardından maç yeniden başladı.45+4'üncü dakikada Osman Çelik'in direkten dönen şutunda topla buluşan Rashad Muhammed'in ortasında Hamroun, takımının 3'üncü golünü attı: 3-0.45+8'inci dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Mina'nın şutu ağlarla buluştu: 4-0.İlk yarı ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.47'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Obertan sert vurdu, top ağlara gitti: 5-0.51'inci dakikada konuk ekibin atağında Emre, topu ağlarla buluşturdu: 5-1.54'üncü dakikada Murat Uçar ceza sahası içindeki Obertan'ı gördü. Obertan, kendisinin 2'nci, takımının 6'ncı golümü kaydetti: 6-1.73'üncü dakikada Emre, kaleci Batuhan'ın yanından takımının ve kendisini 2'nci golünü attı: 6-2.

Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca maç BB Erzurumspor'un 6-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.


Erzurumspor Kulübü, Osman Murat, Murat Uçar, Karaköprü, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Karbel Karaköprü Belediyespor: 6-2 - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray, ocak ayında 7 oyuncuya imza attırmayı planlıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun İzmir iddiasına ateş püskürdü: Cahil, izansız, vicdansız İspanyollar, Real Madrid maçı öncesi Conte'nin cinsel ilişki sözlerini hatırlattı: Çok uzun olmasın Dünyanın kilitlendiği ABD seçimlerinde kırmızı alarm! Ulusal muhafızlar sokağa indi Fenerbahçe'nin yeni golcüsü Ademi, Kosova Milli Takımı'nı seçerse Muriqi'yle birlikte oynayacak Depremde, kuşu Şanslı'yı almak için kaybettiği 10 saniye Özge'nin hayatını kurtardı Siirt-Bitlis karayolunda tır ile yolcu otobüsü çarpıştı! 4 ölü ve çok sayıda yaralı var Avustralyalı muhabir Lee Steele, canlı yayında iki kez seyircilerin tacizine uğradı
CHP'li Tuncay Özkan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı CHP'li Tuncay Özkan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı         
20:13
Son Dakika: Türkiye'de 3 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 79 kişi vefat etti, 2343 yeni hasta tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 3 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 79 kişi vefat etti, 2343 yeni hasta tespit edildi         
20:07
Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında; lokanta, berber, halı saha gibi toplu alanlar saat 22'de kapanacak         
19:47
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere verilecek maddi desteği tek tek sıraladı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremzedelere verilecek maddi desteği tek tek sıraladı         
19:25
WhatsApp yeni özelliğini hayata geçiriyor! Mesajlarınız 7 gün sonra silinecek WhatsApp yeni özelliğini hayata geçiriyor! Mesajlarınız 7 gün sonra silinecek         
18:55
Yürek yakan kare! Depremde hayatını kaybeden babaanne ve 4 torunu böyle uğurlandı Yürek yakan kare! Depremde hayatını kaybeden babaanne ve 4 torunu böyle uğurlandı         
18:28
İstanbul'da 4 gün boyunca etkili olacak! Meteoroloji'den 18 il için şiddetli yağış uyarısı İstanbul'da 4 gün boyunca etkili olacak! Meteoroloji'den 18 il için şiddetli yağış uyarısı         
17:55
Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi Mutasyona uğrayan koronavirüs daha bulaşıcı hale geldi         
16:44
Son Dakika! Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi Son Dakika! Bursa'da 65 yaş ve üstü vatandaşlara 10.00-16.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi         
15:49
Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor Ermenistan'da papazlar çocuk yaştaki askerleri vaftiz edip savaş meydanına sürüyor         
15:34
ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi ABD'deki başkanlık seçiminin Türkiye ekonomisine yansımaları nasıl olur? Uzman isim değerlendirdi         
15:20
Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu Aldatılan kocadan akılalmaz intikam! Bebeğin kendisinden olmadığını baby shower partisinde duyurdu         
14:32
Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı Yıkım bölgesinde panik anları: Bina sakinleri apartmana girdi, çatırdama sesiyle ortalık bir anda karıştı         
14:24
Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 110'a yükseldi         
14:12
Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu Enkazdan çıkarılan minik Ayda köfte ayran istedi, tüm Türkiye seferber oldu         
13:49
Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım Depremden önce denizde girdaplar gören balıkçı: Dünyanın sonu geldi sandım         
12:48
Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı Oyuncu Ecem Erkek ve eşi Yüce Armağan Erkek tek celsede boşandı         
20:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2020 20:41:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Karbel Karaköprü Belediyespor: 6-2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei