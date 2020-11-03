Karbel Karaköprü Belediyespor: 6-2

STAT: Kazım Karabekir
HAKEMLER: Abdullah Buğra Taşkınsoy, Sinan Bilen, İsmail Semih İleriBB ERZURUMSPOR: Kayacan (Dk. 60 Batuhan) - Osman, Murat Uçar, Mina (Dk. 46 Teikeu), Petrus (Dk. 46 Obertan), Mücahit Albayrak (Dk. 60 Kaan), Gökhan, Hamroun, Sissoko, Rashad Muhammed, SadikuKARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ersel - Nuh, Metehan, Umut, Erdi (Dk. 76 Rauf), Emirhan, Halil, Emre, Hakan, Tolunay (Dk. 68 Taner), TugayGOLLER: Dk. 8 Rashad Muhammed, Dk. 34 Mücahit Albayrak, Dk. 45+4 Hamroun, Dk. 45+8 Mina, Dk. 47 - Dk. 54 Obertan (BB Erzurumspor) - Dk. 51 - Dk. 73 Emre (Karbel Karaköprü Belediyespor)SARI KARTLAR: Nuh (Karbel Karaköprü Belediyespor)
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü Eleme Turu maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 3'üncü Lig ekibi Karabel Karaköprü Belediyespor'u 6-2 yenerek bir üst tura yükseldi.
8'inci dakikada Sissoko'nın pasıyla topla buluşan Rashad Muhammed, sağ kanattan ceza sahasına girerken sert vurdu, top ağlara gitti: 1-0.16'ncı dakikada Tolunay'ın sert şutunu kaleci Kayacan kornerle önledi.34'üncü dakikada ceza sahasına yaklaşan Mücahit Albayrak, kaleci Ersel'den dönen topu ağlara gönderdi: 2-0. Golden sonra stadın elektrikleri kesildi. Yaklaşık 7 dakikalık kesintinin ardından maç yeniden başladı.45+4'üncü dakikada Osman Çelik'in direkten dönen şutunda topla buluşan Rashad Muhammed'in ortasında Hamroun, takımının 3'üncü golünü attı: 3-0.45+8'inci dakikada kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde oluşan karambolde Mina'nın şutu ağlarla buluştu: 4-0.İlk yarı ev sahibi ekibin 4-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.47'nci dakikada sol kanatta topla buluşan Obertan sert vurdu, top ağlara gitti: 5-0.51'inci dakikada konuk ekibin atağında Emre, topu ağlarla buluşturdu: 5-1.54'üncü dakikada Murat Uçar ceza sahası içindeki Obertan'ı gördü. Obertan, kendisinin 2'nci, takımının 6'ncı golümü kaydetti: 6-1.73'üncü dakikada Emre, kaleci Batuhan'ın yanından takımının ve kendisini 2'nci golünü attı: 6-2.
Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca maç BB Erzurumspor'un 6-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.
- Kaynak: DHA
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