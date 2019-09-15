Son Dakika Haberleri: Karbel karaköprü belediyespor - 68 aksaray: 1-0
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Karbel karaköprü belediyespor - 68 aksaray: 1-0

1 saat önce

STAT: Faruk Çelik StadıHAKEMLER: Gürcan Hasova, Caner Kurt, Azad İlhanKARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Erşen - Fikret, Nuh, Ahmet, Gökdeniz, Volkan (Dk. 77 Arif), Umut (Dk. 88 Ömer), Ramiz, Emre Aydın, Emre Okur, Hakan Albayrak68 AKSARAY BELEDİYESPOR: Barış - Serhat, Ali (Dk.

Karbel karaköprü belediyespor - 68 aksaray: 1-0, System.String[]

STAT: Faruk Çelik Stadı

HAKEMLER: Gürcan Hasova, Caner Kurt, Azad İlhan

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Erşen - Fikret, Nuh, Ahmet, Gökdeniz, Volkan (Dk. 77 Arif), Umut (Dk. 88 Ömer), Ramiz, Emre Aydın, Emre Okur, Hakan Albayrak

68 AKSARAY BELEDİYESPOR:  Barış - Serhat, Ali (Dk. 64 Bora), Fuat, Berkay, Hakan Akman (Dk. 82 İbrahim), Enes, İlyas, Muhammet (Dk. 77 Mehmet), İbrahim, Vehbi

SARI KARTLAR: Ramiz, Hakan (Karbel Karaköprü Belediyespor), İlyas (68 Aksaray Belediyespor)

GOLLER: Dk. 90 Emre Okur (Karbel Karaköprü Belediyespor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un 3'üncü haftasında, Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor'u 1-0 mağlup etti.

90'ıncı dakikada Emre Aydın'ın cezaalanına gönderdiği ortasına yükselen Emre Okur, kafayla topu filelere gönderdi: 1-0

- Şanlıurfa

Emre Aydın, Karaköprü, Emre Okur, Aksaray, Spor

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 06:08 Kaynak: DHA
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