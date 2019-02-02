Karbel Karaköprü Belediyespor - Büyükçekmece Tepecikspor A.ş.: 0-3

STAT: Faruk Çelik
Stadı
HAKEMLER: Sefa Can
Meral, Mustafa Burak
Dilitatlı, Murat Yanat
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir-Erhan, Fatih
, Emre Pınar
, Ramiz, Ahmet, Mert, Emre Demir
(Dk.62 Adnan), Ali Sabuncu (Dk.71 Bilal), Yasin (Dk.55 Muhammed), Alper
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş.: İbrahim- Ali Aydın
, Hakan Albayrak
(Dk.78 Hasan), Fırat
, Güney
, Tufan, Günay (Dk 85 Ufuk), Hakan Esa
, Bülent (Dk.65 Emre Usta
), Emrah
, Eray
GOLLER: Dk.8 Ali Aydın, Dk.59 Günay, Dk 81 Hasan (Büyükçekmece Tepecikspor
A.Ş.)
SARI KART: Ahmet (Karbel Karaköprü
Belediyespor) TFF
3'üncü Lig 1'inci Grup 20'nci haftasında Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Büyükçekmece Tepecikspor A.Ş.'ye 3-0 mağlup oldu.
8'inci dakikada Erhan'ın müdahalesiyle Hakan Albayrak ceza alanında yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Ali Aydın, penaltı atışında topu filelerle buluşturdu: 0-1
38'inci dakikada Ahmet'in cezaalanında yaptığı müdahaleyle Hakan yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi. Tufan, penaltı atışında topu dışarı attı.
59'uncu dakikada Eray'ın pasında topla buluşan Günay, güzel bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2
81'inci dakikada Hakan Esa'nın ortasına yükselerek kafa vuran Hasan, topu filelere gönderdi: 0-3
- Şanlıurfa