Karbel Karaköprü Belediyespor - Çankaya Futbol Kulübü: 1-0

STAT: Faruk Çelik

HAKEMLER: Emre Korkmaz , Ramazan Ufuk Avdaş, Ömer Yasin Gezer

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Erşen - Nuh, Ahmet Mumin, Ömer (Dk.70 Arif), Umut (Dk.85 Fikret), Ramiz, Bilal, Emre, Hakan, Ali, Veysel (Dk.78 Vedat)

ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ: Burak - Furkan, Mustafa, Mert (Dk.82 Kamil), Talha (Dk.57 Cemre), Canberk, Salih, Veli, Caner, Ahmet Eren , Miraç (Dk. 60 Tunahan)

GOL: Dk. 55 Hakan (Karbel Karaköprü Belediyespor)

SARI KARTLAR: Nuh, Ömer, Arif, Vedat, Ali (Karbel Karaköprü Belediyespor) - Mustafa, Ahmet Eren, Cemre ( Çankaya Futbol Kulübü)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un 16'ncı haftasında Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Çankaya Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti. 55'inci dakikada Ahmet'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hakan, plase bir vuruşla topu ağlara göndererek, ev sahibi ekibin galibiyet golünü attı.

- Şanlıurfa