Son Dakika Haberleri: Karbel Karaköprü Belediyespor - Çankaya Futbol Kulübü: 1-0
Son Dakika Spor Karbel Karaköprü Belediyespor - Çankaya Futbol Kulübü: 1-0 - Son Dakika Spor

Karbel Karaköprü Belediyespor - Çankaya Futbol Kulübü: 1-0

6 saat önce

STAT: Faruk ÇelikHAKEMLER: Emre Korkmaz, Ramazan Ufuk Avdaş, Ömer Yasin GezerKARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Erşen - Nuh, Ahmet Mumin, Ömer (Dk.70 Arif), Umut (Dk.85 Fikret), Ramiz, Bilal, Emre, Hakan, Ali, Veysel (Dk.78 Vedat)ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ: Burak - Furkan, Mustafa, Mert (Dk.

Karbel Karaköprü Belediyespor - Çankaya Futbol Kulübü: 1-0, System.String[]

STAT: Faruk Çelik

HAKEMLER: Emre Korkmaz, Ramazan Ufuk Avdaş, Ömer Yasin Gezer

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Erşen - Nuh, Ahmet Mumin, Ömer (Dk.70 Arif), Umut (Dk.85 Fikret), Ramiz, Bilal, Emre, Hakan, Ali, Veysel (Dk.78 Vedat)

ÇANKAYA FUTBOL KULÜBÜ: Burak - Furkan, Mustafa, Mert (Dk.82 Kamil), Talha (Dk.57 Cemre), Canberk, Salih, Veli, Caner, Ahmet Eren, Miraç (Dk. 60 Tunahan)

GOL: Dk. 55 Hakan (Karbel Karaköprü Belediyespor)

SARI KARTLAR: Nuh, Ömer, Arif, Vedat, Ali (Karbel Karaköprü Belediyespor) - Mustafa, Ahmet Eren, Cemre (Çankaya Futbol Kulübü)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un 16'ncı haftasında Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Çankaya Futbol Kulübü'nü 1-0 mağlup etti. 55'inci dakikada Ahmet'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Hakan, plase bir vuruşla topu ağlara göndererek, ev sahibi ekibin galibiyet golünü attı.


- Şanlıurfa
Karaköprü, Çankaya, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan'ın "Asker karısı gibi ağlıyor" sözlerine tepki yağdı
Devrilen vincin kolunun altında kalan işçi öldü Şehir Üniversitesi polemiği büyüyor! Ahmet Davutoğlu ve ekibi mal varlıklarını açıklayacak Başakşehir'in 3 maçlık galibiyet serisi sona erdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2019 21:44:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karbel Karaköprü Belediyespor - Çankaya Futbol Kulübü: 1-0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]