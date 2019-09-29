Son Dakika Haberleri: Karbel karaköprü belediyespor - çatalcaspor: 1-0
Son Dakika Spor Haber

Karbel karaköprü belediyespor - çatalcaspor: 1-0

39 dakika önce

STAT: Faruk ÇelikHAKEMLER: Ömer Kocabey, Burak Celep, Kağan YıldızlarKARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Erşen - Fikret, Nuh, Ahmet, Gökdeniz, Volkan (Dk. 84 Bilal), Umut (Dk. 70 Arif), Ramiz, Emre Aydın (Dk. 65 Ali), Emre Okur, Hakan AlbayrakÇATALCASPOR: Kadir - Bora, İsmail, Önder (Dk.

Karbel karaköprü belediyespor - çatalcaspor: 1-0, System.String[]

STAT: Faruk Çelik
HAKEMLER: Ömer Kocabey, Burak Celep, Kağan Yıldızlar
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Erşen - Fikret, Nuh, Ahmet, Gökdeniz, Volkan (Dk. 84 Bilal), Umut (Dk. 70 Arif), Ramiz, Emre Aydın (Dk. 65 Ali), Emre Okur, Hakan Albayrak
ÇATALCASPOR: Kadir - Bora, İsmail, Önder (Dk. 59 Hakan), Ufuk, Burhanettin, Mehmet, Uğur (Dk. 53 Ömer), Fırat, Temel (Dk. 88 Abdurrahman) Gökhan
GOLLER: Dk. 43 Gökdeniz (Karbel Karaköprü Belediyespor)
SARI KARTLAR: Ali (Karbel Karaköprü Belediyespor) - Hakan (Çatalcaspor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un 5'inci haftasında Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Çatalcaspor'u 1-0 mağlup etti.

43'üncü dakikada Ahmet'in ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Gökdeniz, plase bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.


Burak Celep, Emre Aydın, Karaköprü, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 05:45 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Baldızını sokakta kovalayıp boğazını kesti
Dünyanın en talihsiz adamı Antalyalı Ersin: 2 kez askerlik yaptım Ciciş Ceyda'dan yarı çıplak yatak pozu! Göğsünü eliyle kapattı Deprem uzmanı Ersoy: Artçılar 1 ay daha devam edebilir

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2019 18:24:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karbel karaköprü belediyespor - çatalcaspor: 1-0
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]