Son Dakika Haberleri: Karbel Karaköprü Belediyespor - Tire 1922 Spor: 0-1

Karbel Karaköprü Belediyespor - Tire 1922 Spor: 0-1

29 dakika önce

STAT: Faruk Çelik StadıHAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan, Aydın Karsavuran, Mehmet DuraKARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir- Fatih Gültekin, Bilal, Adnan, Ramiz, Ahmet, Mert, Emre (Dk. 69 Yeldar), Hakan, Ali (Dk. 85 Erhan), Yasin (Dk.

Karbel Karaköprü Belediyespor - Tire 1922 Spor: 0-1, System.String[]


STAT: Faruk Çelik Stadı

HAKEMLER: Emre Kaan Çalışkan, Aydın Karsavuran, Mehmet Dura

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Ebubekir- Fatih Gültekin, Bilal, Adnan, Ramiz, Ahmet, Mert, Emre (Dk. 69 Yeldar), Hakan, Ali (Dk. 85 Erhan), Yasin (Dk. 79 Rıdvan)

TİRE 1922 SPOR: Fatih Gülmez- Semih, Nihat, Burak, Gökhan, Berke (Dk. 73 Hasan), Hüseyin, Celal, Emrah, Furkan (Dk. 70 Bertuğ), Tugay (Dk. 89 Hasan)

GOLLER: (Karbel Karaköprü Belediyespor),  Dk. 31 Emrah (Tire 1922 Spor)

SARI KART: Yasin, Mert, Ahmet (Karbel Karaköprü Belediyespor),  Nihat (Tire 1922 Spor)

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'un 26'ncı haftasında Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Tire 1922 Spor'a 1-0 mağlup oldu.

31'inci dakikada Tugay'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşa ceza alanında kafayla vuran Emrah, topu ağlara gönderdi: 0-1

- Şanlıurfa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:31 Kaynak: DHA

Spor
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