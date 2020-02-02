Karbel Karaköprüspor - Manisaspor: 3-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Karbel Karaköprüspor - Manisaspor: 3-1 - Son Dakika Spor

Karbel Karaköprüspor - Manisaspor: 3-1

6 saat önce

STAT: Faruk Çelik StadıHAKEMLER: Gökhan Özbulut, Metin Yalçın, Esma AydınKARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen-Fikret, Nuh, Ahmet, Yasin, Umut (Dk. 84 Emre Aydın), Ramiz, Emre Okur(Dk.89 Arif), Hakan, Tolgahan( Dk.62 Gökhan), Ali KemalMANİSASPOR: Kubilay- Yusuf, Muammer, Muhammed, Cevdet, Bilal (Dk.

Karbel Karaköprüspor - Manisaspor: 3-1, System.String[]

STAT: Faruk Çelik Stadı

HAKEMLER: Gökhan Özbulut, Metin Yalçın, Esma Aydın

KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen-Fikret, Nuh, Ahmet, Yasin, Umut (Dk. 84 Emre Aydın), Ramiz, Emre Okur(Dk.89 Arif), Hakan, Tolgahan( Dk.62 Gökhan),  Ali Kemal

MANİSASPOR: Kubilay- Yusuf, Muammer, Muhammed, Cevdet, Bilal (Dk. 75 Tugay), Berk, Boran, Doğukan, Emir, Vahap ( Dk. 70 Yılmaz)

SARI KARTLAR: Eyyüp, Adnan, Emre, (Karbel Karaköprüspor) – Yusuf, Kubilay,Emir, (Manisaspor)

GOLLER: Dk. 23 Ahmet, Dk.65 Emre, Dk. 89 Gökdeniz,  (Karbel Karaköprüspor) – Dk. 11 Cevdet, (Manisaspor)

TFF 3'üncü Lig Beyaz Grup'un 21'inci haftasında Karbel Karaköprüspor sahasında konuk ettiği Manisaspor'u 3-1 yendi.

11'inci dakikada Yusuf'un pasında kale önünde topla buluşan Cevdet, topu güzel bir vuruşla filelere gönderdi: 0-1

23'üncü dakikada ceza sahası içerisinde Emre'nin pasında kale önünde topla buluşan Ahmet, sert bir vuruşla golü buldu: 1-1

65'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emre uzaktan sert bir vuruşla takımını öne geçirdi: 2-1

89'uncu dakikada Yasin'in pasında kale önünde topu alan Gökdeniz, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 3-1


Mustafa Fehmi Kubilay, Manisaspor, Emre Aydın, Emre Okur, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.02.2020 02:00 Kaynak: DHA
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