KARBEM'den YKS'de yüzde 86'lık başarı - Son Dakika

Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla kurulan Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM), YKS'ye giren 108 öğrencisini daha üniversiteli yapmanın gururunu yaşıyor. Bu öğrenciler ilk tercihlerinde üniversitelere yerleşmeyi başarırken, kurumun başarı oranı da yüzde 86'ya ulaştı.

YKS sonuçlarına göre KARBEM öğrencilerinden 14'ü mühendislik, 15'i Fen Edebiyat, 13'ü İktisadi ve İdari Bilimler, 8'i Eğitim fakültelerinde okumaya hak kazandılar. Ayrıca farklı üniversitelerin Hukuk, Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Güzel Sanatlar, Turizm, Havacılık ve Uzay Bilimleri, İlahiyat, Sağlık Bilimleri fakülteleriyle MYO Önlisans programlarını tercih edenler de oldu. 18 öğrenci ise ek tercihte şanslarını deneyecek.

Hız kesmiyor

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, öğrencilere ücretsiz eğitim olanağı sunulan KARBEM'in başarılarını hız kesmeden sürdürdüğünü söyledi. Yaşanan salgın sürecine rağmen Karabağlar Belediyesi'nin tüm olanaklarıyla öğrencilerin ve ailelerinin yanında olmaya çalıştığını belirten Başkan Selvitopu, "Biliyoruz ki çocuklarımız çok zor koşullarda bu sınavlara hazırlandılar. Salgın nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilen bir süreçten yüzlerinin akıyla çıktılar. Ben üniversitelere yerleşmeyi başaran ya da ek tercihte şanslarını deneyecek tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Umarım aynı başarıları üniversite eğitimleri boyunca sürdürerek, ailelerinin ve KARBEM'in gururu olmaya devam ederler" dedi.

Başkan Selvitopu, Karabağlar Belediyesi'nin bundan sonra da tüm gücüyle eğitimi desteklemeye devam edeceğini vurguladı.