Karbeyaz'da dere temizliği çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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Karbeyaz'da dere temizliği çalışmaları sürüyor
24 dakika önce
Hatay Büyükşehir Belediyesi(HBB), Hatay'ın her köşesine kaliteli hizmet ulaştırmak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.
HBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığı il genelinde dere temizliği çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
HBB Fen İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Payas Karbeyaz Mahallesi'nde bulunan derede temizlik çalışması başlattı. Yağışların etkisiyle dere yataklarında biriken çöp ve atıkların temizliğini gerçekleştiren ekipler, çalışmaların kısa zaman içerisinde tamamlanacağını bildirdi.
Dereleri temizleyerek olası taşkınların önüne geçmeyi amaçlayan Büyükşehir ekipleri, çalışmaların tamamlanması ile görüntü kirliliği ve kötü kokunun ortadan kalkacağını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 08:43 Kaynak: Bültenler
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