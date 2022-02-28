Karbon ayak izini azaltacak teknolojiler Turkcell'de - Son Dakika
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Karbon ayak izini azaltacak teknolojiler Turkcell'de

28.02.2022 18:23
Karbon ayak izini azaltacak teknolojiler Turkcell'de

Çevresel, sosyal ve yönetişimsel etkisini pozitif yönde artırmak için çalışmalarına hız katan Turkcell, Mobil Dünya Kongresi'nde sürdürülebilirlik alanında Huawei ile stratejik iş birliği anlaşmalarına imza attı.

Çevresel, sosyal ve yönetişimsel etkisini pozitif yönde artırmak için çalışmalarına hız katan Turkcell, Mobil Dünya Kongresi'nde sürdürülebilirlik alanında Huawei ile stratejik iş birliği anlaşmalarına imza attı. Sürdürülebilir dünyaya katkı sağlayacak bu iş birlikleri, enerji verimliliğini artırmadan yenilenebilir enerjiye kadar farklı başlıkları kapsıyor.

Dijital Operatör Turkcell, Mobil Dünya Kongresi'nde imzaladığı iş birliği anlaşmalarıyla sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konularındaki faaliyetlerini ve pozitif katkısını güçlendirmeye devam etti. Uluslararası teknoloji şirketleri ile gerçekleştirilen bu iş birlikleri sayesinde Turkcell, 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefine doğru yeni adımlar attı.

Turkcell'in Huawei ile imzaladığı iyi niyet anlaşmalarından ilki, Huawei'nin düşük karbon teknolojisine sahip, enerji verimliliği yaratacak çözümlerini Turkcell'in şebekesinde denemeyi amaçlıyor. Çıkan sonuçların değerlendirilmesinin ardından bu ve benzer ürün gruplarında iş birliklerinin arttırılması için çalışmalar devam edecek. Turkcell bu iş birlikleri sayesinde sürdürülebilirlik vizyonuna uygun şekilde enerji verimliliğini arttırarak karbon ayak izini düşüren çalışmalara devam etmeyi planlıyor.

KONUT VE KURUMLARA YENİ NESİL GÜNEŞ ENERJİSİ ÇÖZÜMLERİ

İmzalanan ikinci anlaşma ise güneş enerjisi alanındaki faaliyetleri kapsıyor. Sürdürülebilirlik trendlerine olan eğilimin ve ilginin artması ile dünyada da büyük bir pazar haline gelmiş olan ve Türkiye'de de önemli bir pazar haline geleceği düşünülen güneş enerjisi alanında imzalanacak iyi niyet protokolü kapsamında Turkcell Enerji ile Huawei, mesken ve kurumsallara ait lokasyonlara Güneş enerji projelerinin kurulması, müşterilerin ihtiyaçlarına basit ve etkili çözümler üretilmesi, yetkin bir iş modelinin yaratılarak müşterilere kaliteli hizmet sunulması gibi konularda iş birliğine ve görüşmelere açık olacaklarını taahhüt etti.

Turkcell olarak insan odaklı ve çevreye duyarlı iş yapış şekilleriyle daha iyi bir dünya için teknoloji geliştirdiklerine dikkat çeken Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, karbon salınımının azaltılmasına ve enerjinin verimli kullanılmasına olanak sağlayan dijital hizmetler sunduklarını ifade etti. Turkcell'in enerji sarfiyatını yüzde 100 yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılamakla kalmadığını, 2021'de gerçekleştirdiği rüzgar enerji santralı satın alımı ve güneş paneli yatırımlarıyla yenilenebilir enerji üretimi de gerçekleştirdiğini vurgulayan Bülent Aksu, imzalanan iş birliği anlaşmalarına ilişkin şunları söyledi:

"Turkcell olarak işimizin çevresel, sosyal ve yönetişim boyutlarının evrensel düzeyde değerli olması için çalışıyoruz. 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefimize ulaşma doğrultusunda kararlılığımız sürüyor. Tüm iş süreçlerinde sosyal ve çevresel iş yapış şeklimizin rehberi olan Sürdürülebilir Yönetişim İlkelerini 2021 yılının Haziran ayında açıklamıştık. Sürdürülebilirlik konusunda attığımız adımlar; bir yandan ülke emisyonlarını azaltmaya katkı sağlarken, diğer yandan yeni ürün, hizmet ve istihdam alanlarının tasarlanmasını sağlayacak. Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü koruyabilmesi, iklim değişikliği konusunda atacağımız seri adımlara bağlı. Bu anlamda ülkemizde her sektörde, her alanda yenilikçi ve bu dönüşüme katkı sağlayacak somut adımlara ihtiyaç duyuyoruz."


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TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Karbon, Enerji, Nötr, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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