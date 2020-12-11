Karbon emisyonları dünya genelinde rekor düzeyde geriledi

İngiltere'de yapılan araştırma, ülkelerin koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle aldıkları önlemler sonucu, karbon emisyonlarının 2020'de yüzde 7 ile rekor düzeyde gerilediğini gösterdi.

East Anglia Üniversitesi ve Exeter Üniversitesi'nin ortak yaptığı araştırma olan Küresel Karbon Projesi'nin sonuçlarına göre karbon emisyonları, 2020 yılında Covid-19 pandemisi nedeniyle alınan önlemler ile ulaşım faaliyetlerinin azalmasının etkisiyle rekor seviyede geriledi. Karbon emisyonları bu yıl 2,4 milyar ton düşüşle 2019 yılına göre yüzde 7 azaldı. Araştırmacılar, düşüşe en büyük etkenin ulaşım olduğunu belirterek bu yıl daha fazla insanın evde kalması, araba ve uçakla daha az seyahat etmesi nedeniyle emisyonların düştüğünü ifade etti.

Earth System Science Data dergisinde yayınlanan araştırmada, karantinaların başladığı Nisan'da karbon emisyonlarında günlük yüzde 17 düşüşün yaşandığı, sonrasında ise 2019 seviyelerine yeniden yükseldiği belirtildi.'2021'DE YENİDEN YÜKSELEBİLİR'Karbon emisyonlarının 2021'de ve pandemi sona erdiğinde yeniden yükselebileceğine dikkat çeken araştırmacılar hükümetleri uyararak iklim değişikliğiyle mücadele eden politikaları uygulamaya ve temiz enerjiye geçişe öncelik vermeye çağırdı.EN BÜYÜK DÜŞÜŞ ABD'DEKarbon emisyonlarında en büyük düşüş yüzde 12 ile ABD'de yaşanırken onu yüzde 11 ile Avrupa Birliği ülkeleri, yüzde 9 ile Hindistan ve yüzde 1.7 ile Çin takip etti.KISITLAMALAR ÇÖZÜM DEĞİL

East Anglia Üniversitesi'nden iklim bilimci Corinne LeQuere, Covid-19 nedeniyle yaşanan kapanmaların iklim değişikliğiyle mücadelenin bir yolu olmadığını vurgulayarak, "Emisyonlardaki sürekli düşüşler için tüm unsurlar henüz yerinde değil bu nedenle yavaş yavaş 2019 seviyelerine geri çıkıyor" dedi.