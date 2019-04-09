Karbon Salınımı Tarihi Zirveye Ulaştı

ALMANYA'NIN başkentinde başlayan 5. Berlin Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı'na çeşitli ülkelerden 45 bakan ile 2 binin üzerinde kişi katıldı.

ALMANYA'NIN başkentinde başlayan 5. Berlin Enerji Dönüşüm Diyaloğu Konferansı'na çeşitli ülkelerden 45 bakan ile 2 binin üzerinde kişi katıldı.



Almanya'nın enerji dönüşümünün yanı sıra yenilenebilir enerjinin jeopolitik etkileri, yeşil enerji dönüşümünde fırsatlar ve zorluklar, enerjide altyapı sorunları, dijitalleşme, enerji depolama sistemleri ve Paris Anlaşması kapsamına uzlaşılan 2030 yılı iklim hedefleri gibi konuların tartışıldığı konferansta Türkiye'yi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar temsil ediyor.



ELEKTRİK, ENERJİ TALEBİNDEN İKİ KAT HIZLI BÜYÜYOR



Fransa merkezli Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Dr. Fatih Birol, burada yaptığı konuşmada küresel karbon salımının 2017'de artış eğilimine geçtiğini belirterek, "2018'de tarihi bir zirveye ulaştı. Bu yükselişin en büyük nedeni ise kömür. Geçen yıl küresel enerji talebi son 10 yıldaki en yüksek seviyeye ulaştı. Bu ciddi büyüme en fazla doğal gazdan kaynaklandı ve bunu yenilenebilir enerji, petrol ve diğer kaynaklar takip etti. Küresel eletrik talebi enerji talebinden iki kat hızlı büyüdü. Geçen yıl enerji talebinin yaklaşık yüzde 70'i de fosil kaynaklardan karşılandı" bilgilerini verdi.



ÜRETİMİN YANI SIRA İLETİM VE DAĞITIM SİSTEMİ DE ÖNEMLİ



Yenilenebilir kaynaklardan tam verim alabilmek için elektrik sistemine entegrasyonunun önemine dikkati çeken Birol, "Ülkelere ayrı ayrı baktığımızda yenilenebilir enerjiden üretimi yüzde 10'un altında olan ülkelerin sıkıntı yaşamıyor. Ama Almanya veya genel olarak AB gibi üretimi yüzde 21 seviyesinde olan ülkelerin şebeke entegrasyonu meselesine daha ciddi yoğunlaşması gerek. Dolayısıyla, elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımımızı daha etkili hale getirecek sistemlere yatırım yapmalıyız" dedi.

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