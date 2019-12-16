Karbondioksit kirliliği rekor kırarken ülkeler çözümden uzak - Son Dakika
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Karbondioksit kirliliği rekor kırarken ülkeler çözümden uzak

6 saat önce

Karbondioksit kirliliği rekor kırıyor; Yeryüzü hızla ısınıyor: Ülkeler çözümden çok uzakta

Karbondioksit kirliliği rekor kırarken ülkeler çözümden uzak, System.String[]

İspanya'da başarısızlıkla sona eren 25. Birlemiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Taraflar Konferansı (COP25) çevre kirliliği konusunda alarm veren dünyanın 10 yıl daha kaybetmesine neden oldu. Sanayi devriminden beri 1 derece ısınan yeryüzü, 20 yıl içinde 1,5 derece daha ısınmayla karşı karşıya.


Amerika Birleşik Devletleri'nin terk ettiği Paris Anlaşması bu yüzyılda ısınmanın 2 dereceyi aşmamasını öngörüyordu. Oysa şu ana kadar 1,7 derece artışın yaşandığı yeryüzünün bu hedefe ulaşması şimdiden mümkün değil.

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İspanya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 04:03 
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