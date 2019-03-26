Karbondioksit salınımında rekor seviye
54 dakika önce
Dünyada enerji sektörü kaynaklı karbondioksit emisyonu geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artışla 33 gigatona yükseldi.
Dünyada enerji sektörü kaynaklı karbondioksit emisyonu geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artışla 33 gigatona yükseldi. Böylece küresel karbondioksit emisyonunda tarihi zirve görüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:17
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