Son Dakika Haberleri: Karbondioksit salınımında rekor seviye

Karbondioksit salınımında rekor seviye

54 dakika önce

Dünyada enerji sektörü kaynaklı karbondioksit emisyonu geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artışla 33 gigatona yükseldi.

Karbondioksit salınımında rekor seviye, System.String[]
Dünyada enerji sektörü kaynaklı karbondioksit emisyonu geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 1,7 artışla 33 gigatona yükseldi. Böylece küresel karbondioksit emisyonunda tarihi zirve görüldü.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:17 

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kendi İmkanlarıyla Organik Tavuk Çiftliği Kurdu, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor Hurda Malzemelerden 2 Bin 500 Liraya Otomobil Yaptı AB Komisyonu Nike'a 12,5 Milyon Euro Ceza Kesti Seçime 5 Gün Kala Son Anket! 2 Büyükşehir El Değiştiriyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 12:11:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karbondioksit salınımında rekor seviye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]