Karbonmoksit gazından zehirlenen anne-oğul hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karbonmoksit gazından zehirlenen anne-oğul hayatını kaybetti - Son Dakika

Karbonmoksit gazından zehirlenen anne-oğul hayatını kaybetti

6 saat önce

Çorum'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.

Karbonmoksit gazından zehirlenen anne-oğul hayatını kaybetti, System.String[]

Çorum'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen anne ve oğlu hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, Kale Mahallesi Zafer 3. Sokak'ta bulunan bir apartmanda Güleser Gökgöz (77) ile oğlu Murat Gökgöz'den (46) haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese gelen polis ekipleri, evde anne ve oğlunun cansız bedeniyle karşılaştı. Yapılan incelemede anne Güleser Gökgöz ve oğlu Murat Gökgöz'ün karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.


Anne-oğulun cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Çorum, Kale, Anne, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 08:37 Kaynak: İHA
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Karbonmoksit gazından zehirlenen anne-oğul hayatını kaybetti
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