Son Dakika Haberleri: Karbonmonoksit Gazı 3 Kişiyi Zehirledi

Karbonmonoksit Gazı 3 Kişiyi Zehirledi

1 saat önce

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1'i çocuk 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Karbonmonoksit Gazı 3 Kişiyi Zehirledi, System.String[]
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1'i çocuk 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Umut Mahallesi'nde meydana geldi. Sabaha karşı şiddetli baş ağrısı ile uyanan Bülent Sukyan (41) sobadan karbonmonoksit gazının sızdığını fark etti. Eşi Semra (36) ile 6 yaşındaki oğlu Burak'ı (6) uyandıran Bülent Sukyan, kendi otomobiliyle hastaneye gitti. Hastanede tedavi altına alınan ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Sukyan ailesinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 02:22 Kaynak: DHA

Karabağlar, İzmir, Güncel
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