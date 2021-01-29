Karbonmonoksit gazı Manisa'da can aldı - Son Dakika

Karbonmonoksit gazı Manisa'da can aldı

29.01.2021 18:11

Karbonmonoksit gazı Manisa'da can aldı Manisa'da sobadan sızan karbonmoniksit gazı yaşlı çifti ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı Manisa'nın Salihli ilçesinde gece yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Fahrettin Göde hayatını kaybederken, durumu ağır olan eşi Naile Göde hastanede...

Karbonmonoksit gazı Manisa'da can aldı

Manisa'da sobadan sızan karbonmoniksit gazı yaşlı çifti ayırdı: 1 ölü, 1 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde gece yaktıkları sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Fahrettin Göde hayatını kaybederken, durumu ağır olan eşi Naile Göde hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Salihli'nin Dedetaşı Mahallesi 505 Sokak No: 2 adresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, Fahrettin ve Naile Göde çiftinden haber alamayan yakınları eve gitti. Kapıyı kırarak içeri giren yakınları, Göde çiftini hareketsiz yatarken görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Fahrettin Göde'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Sağlık ekipleri, durumu ağır olan Naile Göde'yi Özel Salihli Hastanesine kaldırdı. Cumhuriyet Savcısı nezaretinde yapılan ilk incelemede, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Fahrettin Göde'nin cansız bedeni olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karbonmonoksit gazı Manisa'da can aldı
Karbonmonoksit gazı Manisa'da can aldı
Karbonmonoksit gazı Manisa'da can aldı
Karbonmonoksit gazı Manisa'da can aldı

Salihli, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Karbonmonoksit gazı Manisa'da can aldı - Son Dakika


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