Karbonmonoksit gazından 15 kişi zehirlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karbonmonoksit gazından 15 kişi zehirlendi - Son Dakika

Karbonmonoksit gazından 15 kişi zehirlendi

6 saat önce

Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından 15 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Karbonmonoksit gazından 15 kişi zehirlendi, System.String[]

Kilis'te sobadan sızan karbonmonoksit gazından 15 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.


Dün gece ve sabaha kadar Kilis ve ilçelerinde etkili olan rüzgar nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazından 15 kişi zehirlendi. Musabeyli ilçesine bağlı Yeşiloba köyünde 4 kişi, Kilis merkez Kanuni Sultan Süleyman Mahallesi'nde 6, Ekrem Çetin Mahallesi'nde ise 5 kişi zehirlendi. Zehirlenenlerden bazıları yakınlarının yardımıyla bazıları ise 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Zehirlenen 15 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KİLİS

Musabeyli, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 10:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Cüzdanını otobüste düşürdü, şoförün cevabıyla şok oldu
İstanbul'da köprü altına sıkışan tır nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu Öğrencisine şiddet uygulayan kadın öğretmen açığa alındı Deprem riski altında yaşayan Manisa'nın deprem master planı olmadığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2020 16:53:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karbonmonoksit gazından 15 kişi zehirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]