Karbonmonoksit Gazından 3 Çocuk Zehirlendi
1 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 çocuk hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Güvercintepe Mahallesi'nde ikamet eden Yusuf Taha O. (4), Nehir O. (7) ve Zeynep O. (2), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları tarafından fark edilen olay 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 3 çocuk Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:08 Kaynak: İHA
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