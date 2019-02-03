Karbonmonoksit Gazından 3'ü Çocuk 6 Kişi Zehirlendi
27 dakika önce
Kırıkkale'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Afgan uyruklu 3'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırılıp tedavi edildi.
Kırıkkale
'de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Afgan uyruklu 3'ü çocuk 6 kişi hastaneye kaldırılıp tedavi edildi.
Olay, Ovacık Mahallesi
581. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 katlı binanın giriş katındaki Afganistan
uyruklu olduğu öğrenilen Kazem Ali Heidari (49), Shahmaz Rahmi (39), Zahra Heidari (16), Muhammed Soheyl Heidari (8), Yasaman Heidari (12) ve Amir Hüssein Heidari (11) baş dönmesi ve karın ağrısı şikayetiyle önce komşularından yardım istedi. Daha sonra ailenin evine gelen komşuları hemen 112 Acil Servis
sağlık görevlilerine haber verdi.
Olay yerine gelen sağlık görevlileri ailenin evindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiğini tespit etti. İlk müdahalesi yapılan 3'ü çocuk 6 kişi, ambulanslarla Kırıkkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yüksek İhtisas Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Zehirlenen ailenin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - KIRIKKALE
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 10:01 Kaynak: İHA
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