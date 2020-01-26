Karbonmonoksit gazından 4 kişilik aile hastanelik oldu - Son Dakika

Adıyaman'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.



Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde ikamet eden Baba ailesinden 4 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN