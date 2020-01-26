Karbonmonoksit gazından 4 kişilik aile hastanelik oldu - Son Dakika

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Karbonmonoksit gazından 4 kişilik aile hastanelik oldu
6 saat önce
Adıyaman'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:51 Kaynak: İHA
Adıyaman'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişilik aile hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Çemberlitaş köyünde ikamet eden Baba ailesinden 4 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN
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