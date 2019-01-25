Karbonmonoksit Gazından 5 Kişi Zehirlendi
2 saat önce
Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Erikli Köyü'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Erikli Köyü'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı.
Erikli köyünde ikamet eden Gümüş Ailesi sabah kalktıklarında baş dönmesi ve karın ağrısı şikayeti ile 112 acil servisi aradı. Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri Bedriye Gümüş (45) ve çocukları Musa (6), Özlem (8), Ayşe (11), Güldem (10) Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı. Ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:45 Kaynak: İHA
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