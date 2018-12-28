Son Dakika Haberleri: Karbonmonoksit Gazından 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

Karbonmonoksit Gazından 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

1 saat önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karbonmonoksit Gazından 6 Kişi Hastaneye Kaldırıldı, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yunus Emre Mahallesi, Menderes Mahallesi ve 15 Temmuz Şehitler Caddesinde 3 farklı ikamette sobadan sızan karbonmonoksit gazından Sait P., Yusuf P., Mustafa D., Yasemin D., Nesrin D., ve Casım D., zehirlendi. Gazdan etkilenen toplam 6 kişi olay yerlerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan 6 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 04:30 Kaynak: İHA

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