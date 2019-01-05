Son Dakika Haberleri: Karbonmonoksit Gazından 6 Kişi Zehirlendi

Karbonmonoksit Gazından 6 Kişi Zehirlendi

14 dakika önce

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Karbonmonoksit Gazından 6 Kişi Zehirlendi, System.String[]
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kahta ilçesinin Hürriyet ve Menderes Mahallesinde 2 farklı ikamette sobadan sızan karbonmonoksit gazından iki aileden toplam 6 kişi zehirlendi.

Menderes Mahallesi 9043 Sokak'ta ikamet eden Türkan Ailesi sabah kalktıklarında baş dönmesi ve karın ağrısı şikayeti ile 112 acil servisi aradı.

Olay yerine gelen acil sağlık ekipleri Abide Türkan ve çocukları Özlem, Sümeyye ve Emrullah Türkan'ı Kahta Devlet Hastanesine kaldırdı. Ailenin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hürriyet mahallesinde ikamet eden Halime Ortak ve Kader Ortak'ta yine aynı şikayet ile 112 acil sağlık hizmetlerini aradı. Hastaneye kaldırılan bu kişilerinde sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:01 Kaynak: İHA

Hürriyet, Adıyaman, Kahta, 3. Sayfa
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