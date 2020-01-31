Karbonmonoksit gazından bir saatte 11 kişi zehirlendi - Son Dakika

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Karbonmonoksit gazından bir saatte 11 kişi zehirlendi
6 saat önce
Kilis'te son bir saat içerisinde sobadan sızan Karbonmonoksit gazından 11 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 31.01.2020 11:51 Kaynak: İHA
Kilis'te son bir saat içerisinde sobadan sızan Karbonmonoksit gazından 11 kişi zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Kilis ve ilçelerinde etkili olan rüzgar, nedeniyle sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle 11 kişi zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırıldı. Zehirlenenlerden bazıları yakınlarının yardımıyla bazıları ise 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Zehirlenenlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - KİLİS
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