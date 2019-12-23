Karbonmonoksit gazından etkilenen 2 yaşlı kadın hastanelik oldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karbonmonoksit gazından etkilenen 2 yaşlı kadın hastanelik oldu - Son Dakika

Karbonmonoksit gazından etkilenen 2 yaşlı kadın hastanelik oldu

6 saat önce

Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar karbonmonoksit zehirlenmelerine yol açtı.

Karbonmonoksit gazından etkilenen 2 yaşlı kadın hastanelik oldu, System.String[]

Manisa'nın Kula ilçesinde gece saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar karbonmonoksit zehirlenmelerine yol açtı. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 2 yaşlı kadın hastanelik oldu.


Kula'da gece saatlerinde başlayan yoğun sağanak yağış ile kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Gece saatlerinden bu yana etkili olan yağış ve rüzgar dolayısıyla, karbomonoksit gazından etkilenen iki yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde 4 Eylül Mahallesi'nde ikamet eden 68 yaşındaki Sevim Kıratlı ve Sandal Mahallesi'nde ikamet eden 70 yaşındaki Mukaddes Babur, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendi. Yakınlarının yardım talebiyle Kula Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadınlar, burada tedavi altına alındı. Bir süre burada tedavileri süren yaşlı kadınlar, daha sonra tedbir amaçlı Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi. - MANİSA

Manisa, Kula, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.12.2019 01:25 Kaynak: İHA
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