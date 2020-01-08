Karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

7 saat önce

Adıyaman'da aynı aileden 4 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenmeleri sonucu hastaneye kaldırıldı.

Karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı, System.String[]

Adıyaman'da aynı aileden 4 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenmeleri sonucu hastaneye kaldırıldı.


Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Kuyulu köyünde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen Arguvan ailesi, durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan İbrahim, Zeynep, Zehra Betül ve Ahmet Arguvan, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Arguvan, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:10 Kaynak: İHA
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