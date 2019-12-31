Karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı

6 saat önce

Isparta'da, yattıkları odaya koydukları soba kovasından çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen çift tedavi altına alındı.

Isparta'da, yattıkları odaya koydukları soba kovasından çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen çift tedavi altına alındı.

Emre Mahallesi'ndeki bir apartmanda yaşayan Cemile ve Yıldırım Gültekin çiftinden haber alamayan yakınları, komşularından yardım istedi.

Eve giren komşuları, Gültekin çiftinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sobanın içindeki kovayı çıkararak yattıkları odaya koyan çiftin, karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlendi.

İlk müdahalenin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan çiftin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Karbonmonoksit gazından etkilenen çift hastaneye kaldırıldı

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:02 Kaynak: AA
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