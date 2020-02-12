Karbonmonoksit gazından hayatını kaybeden karı koca toprağa verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karbonmonoksit gazından hayatını kaybeden karı koca toprağa verildi - Son Dakika

Karbonmonoksit gazından hayatını kaybeden karı koca toprağa verildi

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden karı koca, yan yana toprağa verildi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybeden karı koca, yan yana toprağa verildi.

Yeni Mahalle Kümeevler Sokak'taki evlerinde dün cansız bedenleri bulunan Mehmet (60) ve Hüsne Cihan (59) çiftinin cenazesi, Sanayi Sitesi Camisi'ne getirildi. Cenaze namazının ardından çift, İslahiye Mezarlığında yan yana defnedildi.

Cenaze törenine Cihan çiftinin çocukları ve yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, baygın halde bulunan 30 yaşındaki Mehmet Cihan ise Gaziantep Dr. Ersin Araştırma ve Uygulama Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay

Cihan çiftinin Antalya'da çalışan çocukları Murat Cihan, dün anne ve babasına ulaşamayınca mahalle bakkalını telefonla aramış, mahalle bakkalı Şemsettin Karakuş, Cihan'ın yakınlarını da alarak çiftin evine gitmişti.

Karakuş, evde Cihan çifti ile 30 yaşındaki oğulları Mehmet'i bulmuştu.

Haber verilmesi üzerine eve gelen ekipler, Mehmet ve Hüsne Cihan çiftinin hayatını kaybettiğini belirlemişti.

Baygın halde bulunan 30 yaşındaki Mehmet Cihan'ın tedavisi Gaziantep Dr. Ersin Araştırma ve Uygulama Hastanesinde devam ediyor.

Karbonmonoksit gazından hayatını kaybeden karı koca toprağa verildi

Yeni Mahalle, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 02:38 Kaynak: AA
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