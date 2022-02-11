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Son dakika 3. sayfa: Karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika 3. sayfa: Karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti

11.02.2022 10:56

Son dakika haberi... Karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti Kilis'te, inşaatta bekçiliği yapan yabancı uyruklu bir kişi kova içerisinde yaktığı odundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti

KİLİS - Kilis'te, inşaatta bekçiliği yapan yabancı uyruklu bir kişi kova içerisinde yaktığı odundan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde bir inşaatta bekçilik yapan 58 yaşındaki yabancı uyruklu Hasan Ramadan, kaldığı kulübede kovanın içinde yaktığı odunlardan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Sabah, inşaata çalışmak için gelen işçilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine, polis ve sağlık ekipleri çağrıldı. Yapılan incelemede karbonmonoksik gazından zehirlendiği tahmin edilen Hasan Ramadan'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Adlı Tıp Kurumu Kilis Şube Müdürlüğüne kaldırıldı. Olayla ilgili polis soruşturmaya başladı.

Son dakika 3. sayfa: Karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti
Son dakika 3. sayfa: Karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti

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Fatih Sultan Mehmet, Polis, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika 3. sayfa: Karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika 3. sayfa: Karbonmonoksit gazından zehirlenen 1 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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