Karbonmonoksit gazından zehirlenen 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı (1) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karbonmonoksit gazından zehirlenen 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı (1) - Son Dakika

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı (1)

6 saat önce

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Osmancık ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 103 öğrencinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Osmancık ilçesindeki bir kız öğrenci yurdunda karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle 103 öğrencinin hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Vali Çiftçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ömer Derindere Fen Lisesi Kız Öğrenci Yurdu'ndaki 103 öğrencinin, karbonmonoksit zehirlenmesi şüphesiyle Osmancık Devlet Hastanesi ile Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldığını bildirdi.

Öğrencilerden 20'sinin Çorum'da tedavi edildiğini belirten Çiftçi, "5 öğrencimiz yoğun bakımda ama şuurları açık. Diğer öğrencilerimiz de Osmancık'taki hastanede. Tedbir olarak tüm öğrencilerimizi hastaneye kaldırdık. AFAD ekiplerimiz okulda çalışma yapıyor." dedi.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen 103 öğrenci hastaneye kaldırıldı (1)

Osmancık, Çorum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 10:19 Kaynak: AA
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